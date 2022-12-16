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حتّى "المعفاة".. الدولار الجمركي سيرفع كلّ الأسعار!

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2022 8:14 مساءً
الدولار الجمركي سيرفع كلّ الأسعار

الدولار الجمركي سيرفع كلّ الأسعار

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مع سريان قرار رفع الدولار الجمركي إلى الـ 15000 ل.ل.، ظهر ارتفاع أسعار المواد والسلع، وعلى الرغم من الحديث عن سلع معفاة، يبدو أنّ الزيادات ستطالها بشكل غير مباشر.

فتكلفة النقل والتغليف وغيرها التي سترتفع، ستؤثر بشكل غير مباشر على السلع المعفاة من مواد استهلاكية وغذائية وغيرها، إضافة إلى أنّ عامل الـ TVA  سيدخل أيضًا إلى الخطّ.

في هذا الإطار، يقول الباحث في الدولية للمعلومات للـ LBCI، إنّ رفع الدولار الجمركي سيرفع الأسعار كافة بما فيها الدواء، لأن هناك دورة اقتصادية فيها عناصر عدة، ويكفي أن يرتفع عنصر واحد لترتفع الكلفة”.

أضاف: “الارتفاع قد يصل بحسب السلعة ما بين 3% وصولًا إلى 20%”، وتابع: “لدينا رسم جمركي ولدينا الـTVA ، وهناك سلعة معفية من الدولار الجمركي ولكن خاضعة للـTVA”.

كما قدّم شمس الدين أمثلة تظهر مدى ارتفاع سعر بعض السلع، ومنها: “كيلو البنّ 15 ألف ليرة لبنانية، مولد الكهرباء سيرتفع من 500 دولار إلى 556 دولار، الخلوي من 200 دولار إلى 222 دولار، إطار السيارة من 50 دولار إلى 57 دولار، كولييه السيارة من 20 الدولار إلى 22″.

بالنسبة للرقابة، أشار شمس الدين إلى أنّ عدد المراقبين في وزارة الاقتصاد لن يكون كافيًا، وهذا ما ستقوله الوزارة، إضافة إلى بعض التجار خزّن بعض الموادّ والسلع على سعر الـ1500 ل.ل. ليقوموا برفع الأسعار ولكن بشكل تدريجي”.

كما شدد على أننا ذهبنا الى خيار مجحف بحق اللبنانيين، وعلى الدولة رفع الايرادات ولكن ليس بهذه الطيرقة، وهناك طرق أخرى يمكن استخدامها ولا تمسّ بحياة اللبنانيين بشكل مباشر.

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