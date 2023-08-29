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حجار: أيُعقل أن تُدار مواضيع حساسة ومصيريّة بهذه الطريقة؟

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2023 12:34 مساءً
الوزير هكتور حجار

الوزير هكتور حجار

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، على حسابه عبر منصة “اكس”، “علمنا مثل بقيّة المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلّم الدولة اللبنانية الداتا الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضيّة”.

وأضاف، “كما علمنا وبنفس الطريقة عن اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم في السراي خُصّص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان”.

وتابع، “أمام هذه المواضيع الدقيقة والاستراتيجيّة، لماذا لا يدعو رئيس الحكومة اللجنة الوزاريّة المكلّفة بإدارة ملفّ النزوح السوري بشكل رسمي لاطلاع المعنيين على المستجدات المتعلّقة به؟”.

وسأل حجار، “أيُعقَل أن تُدار مواضيع حّساسة ومصيريّة بهذه الطريقة؟ ما هو الهدف؟”.

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