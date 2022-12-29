الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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حجار: الأعباء المترتبة عن النزوح السوري مسؤولية عربية ودولية

منذ 22 ثانية
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار اجتماعاً تنسيقياً مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، يعنى بخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، في حضور المشرف العام علا بطرس.

وأكد حجار في خلال الاجتماع على “ضرورة حث الاطراف المعنية على استمرار الدعم الانساني للفئات الاكثر هشاشة في لبنان بمعزل عن المواقف السياسية للدول الممثلة في اللجنة التوجيهية الخاصة بخطة لبنان للاستجابة للازمة السورية، وكذلك استمرار التمويل وايجاد مصادر أخرى له”، مشدداً على أن الاعباء المترتبة عن النزوح السوري هي مسؤولية عربية ودولية.

أما بالنسبة للحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، كرر حجار تأكيد “أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى سوريا”.

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