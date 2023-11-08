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حجار: الأمن الغذائي بيد الحكومة.. ونتصرّف بالمساعدات لنجدة أهل الجنوب

منذ دقيقتين
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، أنّ “قضية الأمن الغذائي بيد الحكومة”، مشددًا على “أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، لأن في لبنان الحكومة لا تستطيع العمل لوحدها”.

حجار لفت في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أن “إدارة المخزون الغذائي هي بيد وزارتي الاقتصاد والزراعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وكشف عن أنّ “التمويل لشاحنات الإغاثة في الجنوب يأتي من خلال المخزون الموجود لدى لبنان من مساعدات الدول الصديقة من بينها الصين، كما الجمعية المرسلية العالمية للإغاثة وجمعيات عالمية أخرى”، وقال: “نحن نتصرف بهذه المساعدات لنجدة أهل الجنوب، ولا نميّز بين نازحين لبنانيين أو سوريين من مناطق الجنوب، علمًا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي من تتولى مساعدة السوريين جنوبًا”.

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