الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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حجار: برنامج "أمان" يطال الفئات المعدومة.. وسنفتح باب التسجيل مجددًا

منذ ساعتين
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

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أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار إلى أنّ “برنامج أمان لا يطال كل اللبنانيين، بل الفئات المعدومة التي لا دخل لها”.

وأضاف أنّه “تم اختيار 190 ألف عائلة مؤهلة حينها للاستفادة من البرنامج وقمنا بالزيارات لها”، لافتًا إلى أننا “وصلنا لغاية اليوم إلى 39676 من الأسر الأكثر فقرًا من المستفيدين”.

كما أعلن أن “المبالغ التي تم تحويلها حتى اليوم بلغت 158 مليون دولار”، مؤكدًا العزم على زيادة عدد من هذه الأسر.

وأكّد حجار أنّه “لدينا معايير وقمنا بتطبيقها بشفافية، ونريد أن نقوم بتغيير المعايير الحالية وفتح باب التسجيل مجددًا، ونعيد زيارة العائلات التي رُفضت سابقًا، ونرى إن كانت قد أصبحت مستحقة للبرنامج”.

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