حجار: حادث الكحالة لن يؤثر على الحوار بين "التيار" و"الحزب"

استبعد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن يؤثر حادث الكحالة المؤسف على الحوار القائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، متوقعاً في حديث الى “صوت كل لبنان”، ان يبقى في اطاره الضيق فقط.

ورداً على سؤال بشأن إمكان إعادة فتح باب التسجيل في برنامج أمان، أوضح حجار ان المسألة مرتبطة بالدين المرتقب من الـ world bank ومساره القانوني.

وفي ملف النزوح السوري، أوضح حجار ان تسلم الداتا غير دقيق وكل ما جرى هو حوار مع وزير الخارجية للاتفاق على مسار ما، داعياً الوزير عبدالله بو حبيب الى التوضيح.