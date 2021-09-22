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حجار عن البطاقة التمويلية: سيتم إطلاق المشروع من خلال مؤتمر صحافي

22 - سبتمبر - 2021
هكتور حجار

هكتور حجار

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، بيان يتعلق بإطلاق مشروع البطاقة التمويلية، جاء فيه:

“بعد أن كثرت التساؤلات عن مشروع البطاقة التمويلية وموعد إطلاقها، يهم وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار أن يؤكد بأنه منكب على العمل مع اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام من أجل إنهاء آلية ومعايير تطبيق القانون الرقم 230 تاريخ 16/7/2021.

كما أعلن أنه سيتم إطلاق المشروع من خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع الآلية وبعد الحصول على رأي مجلس شورى الدولة”.

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