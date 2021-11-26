حجار عن البطاقة التمويلية: “كملت اللي لازم يتكمل” ‏

دخل وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار المكتب حيث تواجد المحتجّون طالباً منهم إعادة تعليق صورة الرئيس ميشال عون.‏ وأكد أنني “أعمل يداً بيد مع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها وأنا السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية”.‏

وقال، “جمعية المصارف أبلغتني أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيات ونحن نتابع هذا الموضوع”.‏ وبعدها انسحب من التفاوض مع المحتجّين.‏

وعن البطاقة التمويلية، قال، “كملت اللي لازم يتكمل” وسأزور بري وأطلب منه إذا كان هناك بالإمكان بدء التسجيل في بداية الشهر”.‏ وأضاف، “انطلقت ورشة الـ75 ألف عائلة وسنزور 130 ألف منزل في إطار مشروع العائلات الأكثر فقراً”.‏

وأشار إلى أننا نتشاور مع البنك الدولي ووزارة المالية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن تمويل البطاقة التمويلية وأنا جزء من ‏التفاوض.‏

كلام حجار جاء على وقع اقتحام عدد من المحتجّين وزارة الشؤون الاجتماعية احتجاجاً على تردّي الأوضاع، كما عملوا على قلب ‏صورة رئيس الجمهورية ميشال عون المُعلّقة على الحائط.‏