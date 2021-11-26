حجار عن البطاقة التمويلية: “كملت اللي لازم يتكمل” ‏

دخل وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار المكتب حيث تواجد المحتجّون طالباً منهم إعادة تعليق صورة الرئيس ميشال عون. وأكد أنني “أعمل يداً بيد مع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها وأنا السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية”.
وقال، “جمعية المصارف أبلغتني أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيات ونحن نتابع هذا الموضوع”. وبعدها انسحب من التفاوض مع المحتجّين.
وعن البطاقة التمويلية، قال، “كملت اللي لازم يتكمل” وسأزور بري وأطلب منه إذا كان هناك بالإمكان بدء التسجيل في بداية الشهر”. وأضاف، “انطلقت ورشة الـ75 ألف عائلة وسنزور 130 ألف منزل في إطار مشروع العائلات الأكثر فقراً”.
وأشار إلى أننا نتشاور مع البنك الدولي ووزارة المالية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن تمويل البطاقة التمويلية وأنا جزء من التفاوض.
كلام حجار جاء على وقع اقتحام عدد من المحتجّين وزارة الشؤون الاجتماعية احتجاجاً على تردّي الأوضاع، كما عملوا على قلب صورة رئيس الجمهورية ميشال عون المُعلّقة على الحائط.