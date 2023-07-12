الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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حجار عن الصمت على القرار الأوروبيّ: تواطؤ أم حفاظ على المصالح؟

منذ 17 ثانية
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

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اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار أنّ تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان ليس مستغربًا، وما هو إلا تجسيدٌ لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسل.

وأشار حجار عبر “تويتر”، إلى أنّ “المستغرب هو الصمتُ الرسمي اللبناني على بوريل كما على قرار البرلمان الأوروبي”، متسائلًا: “فهل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، التواطؤ أو للحفاظ على المصالح”؟!

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