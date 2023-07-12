حجار عن الصمت على القرار الأوروبيّ: تواطؤ أم حفاظ على المصالح؟

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار أنّ تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان ليس مستغربًا، وما هو إلا تجسيدٌ لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسل.

وأشار حجار عبر “تويتر”، إلى أنّ “المستغرب هو الصمتُ الرسمي اللبناني على بوريل كما على قرار البرلمان الأوروبي”، متسائلًا: “فهل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، التواطؤ أو للحفاظ على المصالح”؟!

إن تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان ليس مستغرباً، وما هو إلا تجسيد لمواقف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل. ولكن المستغرب هو الصمت الرسمي اللبناني على بوريل كما على قرار البرلمان الأوروبي. فهل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع،… — Hector Hajjar (@HectorHajjar) July 12, 2023