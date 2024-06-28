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حجار: فريق عمل البرنامج "أمان" مستمرٌ بمعالجة الشكاوى

منذ 5 دقائق
الوزير هكتور حجار

الوزير هكتور حجار

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار البيان الآتي، حول التحويلات النقدية للمستفيدين من برنامج “أمان” وآلية المراجعة، وجاء فيه:

“بعد تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج “أمان” في 25، 26 و 27 حزيران والذي بلغ عددهم 93,585 أسرة لبنانيّة، تبيّن أن هناك عددا من المستفيدين الذين واجهوا بعض المشاكل التقنية مثل عدم تلقّي الرسالة، أو تلقّي رسالة مجتزئة لعدّة أسباب تقنية، البعض منها متعلّق بحالة هواتفهم والبعض الآخر متعلّق بتوفّر الإرسال لديهم. وعليه، فريق عمل البرنامج مستمرٌ بمعالجة الشكاوى المختلفة التي يتلقاها الواردة حصراً عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية على فايسبوك عبر هذا الرابط.

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