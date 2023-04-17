حجار: قطار التسويات انطلق.. وموقفنا الموحّد مهمّ لإعادة النازحين

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّه “بعد الاتفاق السعودي- الإيراني برعاية صينية، تشهد المنطقة حراكًا عربيًا مكثفًا بقيادة السعودية وهدفه معالجة الأزمات الناجمة عن الحرب في سوريا وإرساء شروط للمرحلة المقبلة لعودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية. وحكمًا، ملف النازحين السوريين في صلب اللقاءات”.

حجار أضاف: “إن قطار التسويات قد انطلق، على الرغم من بعض المعارضة العربية والدولية. وموقفنا السياسي الموحّد والعمل الدبلوماسي مهمان جدًا لشرح وجهة نظرنا السيادية والتأكيد على ثوابتنا وحثّ جامعة الدول العربية على مساندتنا لإيجاد حل سريع لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم وتخفيف أعباء النزوح السوري على أراضينا. إما أن نكون شركاء في صناعة التسوية أو ستكون على حسابنا”!

2/3 وملف النازحين السوريين في صلب اللقاءات. إن قطار التسويات قد أنطلق، على الرغم من بعض المعارضة العربية والدولية. وموقفنا السياسي الموحّد والعمل الدبلوماسي مهمان جداً لشرح وجهة نظرنا السياديّة والتأكيد على ثوابتنا وحثّ جامعة الدول العربية على مساندتنا لإيجاد حلٍّ سريع — Hector Hajjar (@HectorHajjar) April 17, 2023