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حجار: قمنا ببعض التعديلات على آلية البطاقة التمويلية

4 - أكتوبر - 2021
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار

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أشار وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “قمنا ببعض التعديلات على آلية البطاقة التمويلية، وابقينا على منصة IMPACT”، لافتًا إلى أنه “بموضوع التمويل فالابواب مفتوحة مع البنك الدولي والجهات الاخرى للتبرع، فالمبلغ الذي رصد غير كاف”.

واوضح انه “نعمل بالسرعة المطلوبة على البطاقة التمويلية والموضوع ليس عند وزارة الشؤون فقط او اللجنة الوزارية، والتفاوض لم يتوقف مع البنك الدولي والجهات المانحة بالنسبة لتأمين التمويل”، مبينًا أنه “لا يمكن استيعاب ملف البطاقة التمويلية الذي تسلّمناه في خلال أيام ونبحث في الأمور اللوجستية التي تحيط بالبطاقة”.

واكد أن “مسألة اختيار العائلات المستفيدة سيتم الكترونيًا بحسب المعلومات التي سجلوها دون تدخل من احد، وبحسب القانون سيتم الدفع بالدولار او بالليرة بحسب سعر الصرف، ولكن لم يتم بت هذه النقطة نهائيًا”.

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