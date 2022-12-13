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حجار: كان من الممكن إيجاد حلول ميثاقية ودستورية للحاجات الإنسانية

منذ 43 دقيقة
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على أجواء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والموقف الذي أعلنه من داخلها وكواليس التحضيرات التي سبقتها.

وأكد حجار للراعي، بحسب بيان لمكتبه، أنه “كان من الممكن إيجاد حلول ميثاقية ودستورية للحاجات الانسانية الملحة دون اللجوء إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك، فقد أطلع الراعي على مبادرة تشاورية تم إطلاقها لتعزيز الحوار ومنع التعدي على الدستور، وبأن الرئيس ميقاتي تبلغ استعداد الوزراء المقاطعين للقاء تشاوري في نهاية هذا الاسبوع، ونحن بانتظار جوابه”.

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