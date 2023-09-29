الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجار: لأهميّة العمل المشترك والتكاتف بين الوزارات والادارات

منذ 3 دقائق
هيكتور حجار

هيكتور حجار

A A A
طباعة المقال

افتتح وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار المقر الجديد لمركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة في منطقة غزير – كسروان، في مبنى البلديّة، في حضور أعضاء المجلس البلدي، فريق عمل المركز وفاعليات المنطقة.

وشدد الوزير حجار في كلمة على “أهميّة العمل المشترك والتكاتف بين الوزارات والادارات المحليّة في ظلّ الظروف الصعبة التي نمر بها”، وشكر للبلديّة “احتضانها المركز”، منوّهاً “بالعلاقة التاريخية التي تربط بين الوزارة وبلدية غزير”.

بعدها، جال في أقسام المركز مستعلماً عن الخدمات التي يقدّمها واعداً بإطلاق رزمة خدمات جديدة قريباً.

    المزيد من أخبار لبنان

    أسعار المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات
    ماء- تعبيرية
    سبب تقنين المياه.. وهل يُرفَع الرسم إلى 100 دولار؟
    وزير الأشغال علي حمية
    بالفيديو والصور: هذه المخلفات السبب الرئيسي لانسداد المصبات على الأوتوستراد

    الأكثر قراءة

    سيارات تقل لاجئين سوريين في إحدى المناطق اللبنانية
    قبرص تطالب الأوروبيين بمساعدة لبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين
    من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
    فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
    الاعلامي نيشان والاعلامية المصرية ياسمين عز
    ياسمين عز تعلن مقاضاة نيشان بعد سخريته منها