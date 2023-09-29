حجار: لأهميّة العمل المشترك والتكاتف بين الوزارات والادارات

افتتح وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار المقر الجديد لمركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة في منطقة غزير – كسروان، في مبنى البلديّة، في حضور أعضاء المجلس البلدي، فريق عمل المركز وفاعليات المنطقة.

وشدد الوزير حجار في كلمة على “أهميّة العمل المشترك والتكاتف بين الوزارات والادارات المحليّة في ظلّ الظروف الصعبة التي نمر بها”، وشكر للبلديّة “احتضانها المركز”، منوّهاً “بالعلاقة التاريخية التي تربط بين الوزارة وبلدية غزير”.

بعدها، جال في أقسام المركز مستعلماً عن الخدمات التي يقدّمها واعداً بإطلاق رزمة خدمات جديدة قريباً.