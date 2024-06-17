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حجار: لا تندهي ما في حدا

منذ 42 دقيقة
وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار

وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على حسابه عبر منصة “اكس”: “في ظلّ عدم قدرة الحكومة على دعم أهلنا في الجنوب، لماذا لا نخفّف عنهم بعض الأعباء ونُصدِر قراراً بإعفائهم من دفع بعض الفواتير كالكهرباء، الرسم البلدي، الهاتف وغيرها؟!”.

وأضاف، “لقد مرّ أشهر على إقتراحي هذا، و”لا تندهي ما في حدا”.

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