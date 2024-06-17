حجار: لا تندهي ما في حدا

كتب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على حسابه عبر منصة “اكس”: “في ظلّ عدم قدرة الحكومة على دعم أهلنا في الجنوب، لماذا لا نخفّف عنهم بعض الأعباء ونُصدِر قراراً بإعفائهم من دفع بعض الفواتير كالكهرباء، الرسم البلدي، الهاتف وغيرها؟!”.

وأضاف، “لقد مرّ أشهر على إقتراحي هذا، و”لا تندهي ما في حدا”.

في ظلّ عدم قدرة الحكومة على دعم أهلنا في الجنوب، لماذا لا نخفّف عنهم بعض الأعباء ونُصدِر قراراً بإعفائهم من دفع بعض الفواتير كالكهرباء، الرسم البلدي، الهاتف وغيرها؟! لقد مرّ أشهرٌ على إقتراحي هذا، و "لا تندهي ما في حدا" … — Hector Hajjar (@HectorHajjar) June 17, 2024