الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجار: لا يُمكن اتهام أي وزير بالمجرم

منذ 16 دقيقة
هيكتور حجار

هيكتور حجار

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أنه لا يُمكن أن نتّهم أي وزير بالمجرم إذا لم يحضر إلى الجلسة والمشكلة في مكان آخر وكان علينا بعد مرور شهر على انتهاء ولاية الرئيس عون أن نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا لكيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة.

وقال الحجار بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: “طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن نتراجع خطوة إلى الوراء وكنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة فسجلت هذا الموقف وخرجت من الجلسة التي لا تزال مستمرة”.

وأضاف: “نحن لسنا بصدد الخوض بمعارك وهمية ولكن نريد أن نكمل حتى انتخاب رئيس بطريقة دستورية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب”.
وتابع: “اليوم لست قريب إلا من الوطن وليس من أشخاص ومن الأجدر أن نتحاور على إدارة شؤون البلد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورنيش صيدا
    حملة قمع مخالفات البسطات على كورنيش صيدا البحري
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني: 40 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية
    البطريرك الماروني بشارة الراعي
    البطريرك الراعي: حريصون على توطيد العلاقة التاريخية بين الأردن والبطريركية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!
    البطريرك الراعي
    الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!