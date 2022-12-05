حجار: لا يُمكن اتهام أي وزير بالمجرم

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أنه لا يُمكن أن نتّهم أي وزير بالمجرم إذا لم يحضر إلى الجلسة والمشكلة في مكان آخر وكان علينا بعد مرور شهر على انتهاء ولاية الرئيس عون أن نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا لكيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة.

وقال الحجار بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: “طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن نتراجع خطوة إلى الوراء وكنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة فسجلت هذا الموقف وخرجت من الجلسة التي لا تزال مستمرة”.

وأضاف: “نحن لسنا بصدد الخوض بمعارك وهمية ولكن نريد أن نكمل حتى انتخاب رئيس بطريقة دستورية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب”.

وتابع: “اليوم لست قريب إلا من الوطن وليس من أشخاص ومن الأجدر أن نتحاور على إدارة شؤون البلد”.