حجار: لبنان ليس بحاجة إلى ضوء أخضر دولي لإعادة النازحين

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار إلى أن “لبنان ليس بحاجة إلى ضوء أخضر دولي لإعادة النازحين، فنحن دولة ذات سيادة لديها خياراتها وتقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما تريد فعله فقط.”.

وقال في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”: “إن خطة وزير المهجرين لإعادة النازحين كانت مبادرة شخصية، أما اليوم فنعمل على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة الآمنة”.

أضاف: “حاليا نحن في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعيا وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك خطوات أخرى وستكون تصاعدية وستتخذها الدولة اللبنانية”.

وردا على سؤال، أشار إلى أن “تحديد الساعة الصفر لانطلاق 1600 نازح نحو سوريا، هو في يد المديرية العامة الأمن العام التي تنتظر الأجوبة بشأنهم من السلطات السورية لبت موعد إعادتهم”.