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حجار: ملف النازحين مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية

منذ 3 دقائق
هيكتور حجار

هيكتور حجار

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أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أنّ “الجميع يريد عودة النازحين ولا يجب أن ندخل في سجالات بشأن هذا الموضوع، والمطلوب أن نحتكم للقانون والادوار ومجلس الوزراء، وتاريخيًا ملف النازحين مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية”.

وذكر، في تصريح لقناة “الجديد”، أنّ “وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تتابع على الارض موضوع النازحين، والأمور واضحة، ولا أحد يريد أن يأخذ مكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين”، لافتًا إلى أنذ “وزير المهجرين متحمس للقضية، لكن القضية بحاجة لإدارة هادئة، وأنا أتفهم حماسة شرف الدين”.

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