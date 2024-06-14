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حجار من نيويورك: استراتيجيتنا تؤسس لمجتمع يقوم على العدالة والمساواة

منذ 7 دقائق
وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار

وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار

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شارك وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، في المؤتمر الـ17 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقد في نيويورك.

وشدد حجار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية “الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة 2020 – 2030 التي أنجزتها الوزارة، التي تؤسس لمجتمع دامج للجميع يقوم على العدالة والمساواة ويمنع التمييز تبعا لما تتضمنها من أهھداف وأولويات وتدخلات ومؤشرات تلتزم من خلال الدولة اللبنانية بتبني إجراءات تشريعية وإدارية لإنفاذ الحقوق والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص أمام القانون يتمتعون بالآھلية القانونية على أسس متساوية، خاصة الأطفال”.

وأضاف: “وضعنا خطة لمراكز تأمين حقوق المعوقين بحيث سيصبح عددها في العام 2025، 14 مركزا، موزعة على الأراضي اللبنانية كافة، أي ضعف ما عليه اليوم، ليخفف عناء الانتقال لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، إلتقى حجار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، وتم البحث في سبل التعاون بين الكويت ولبنان بالنسبة للبرامج والمشاريع التي تستهدف ذوي الإعاقة في البلدين.

كما التقى الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر. حيث دار الحديث حول تطوير مذكرة التفاهم بين الوزارتين، وخاصة في ما يتعلق بقضايا الأسرة والإعاقة.

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