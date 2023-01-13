حجار: موضوع الكهرباء محلول و"بوعد الشعب بهيدا الشي"

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، إلى أن “هناك علاقة صداقة ومحبة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وانا لست في وضع نكد، وهناك مراسيم لها علاقة بكثير من الناس ولم تعرض لغاية اليوم من سنوات”، لافتاً إلى “انني غير مقتنع بالجلسات، وكلنا مدركين ان في حال وجود فراغ لن يكون هناك حكومة، وأنا كنت قد طلبت من ميقاتي ان ينام في بعبدا لحل مشكلة مجلس الوزراء”.

وأكد في حديث تلفزيوني، أن “موضوع الكهرباء محلول و”بوعد الشعب بهيدا الشي”، وميقاتي مدرك لما يفعل”، كاشفاً: “عندما وصلت البواخر كان وزير الطاقة وليد فياض مسافر وكنت قد وقعت بالنيابة عنه فيما يخص مراسيم البواخر”، مضيفاً: “اليوم مطروح على جلسة 62 مليون على باخرتان موجودتان في البحر”.

وذكر حجار: “انا وزير تنسجم مواقفي مع جهات معينة، ولا ارى ان هناك حوار جدي لانتخاب رئيس للجمهورية، وانا اليوم عملت مع ميقاتي، وكان لا يحسم في عدة مواضيع، والبعض من رؤساء حكومة سابقين استقالوا وذهبوا إلى منزلهم”.