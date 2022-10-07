حجار: نعمل على بروتوكول تعاون لمساعدة أصحاب الارادة الصلبة على تحقيق أحلامهم

عقد في نادي الصحافة مؤتمر صحافي أطلق خلاله مهرجان” IDAFA” بنسخته الأولى وهو المهرجان العربي الأول عالميا لدمج مبدعين من أصحاب الارادة الصلبة وتكريمهم. شارك في المؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، رئيس رابطة “كاريتاس” الأب ميشال عبود ، ورئيس المهرجان المخرج والاعلامي سام سعد.

سعد

بداية، النشيد الوطني، ثم ألقى سعد كلمة رحّب فيها بالحضور وأضاء على أهداف المهرجان وتأثيراته على أصحاب الارادة الصلبة، منوها بـ”دور وزارة الشؤون الاجتماعية ورابطة كاريتاس حيث كان لرئيسها الأب عبود دور تشجيعي أساسي لدمج ومساعدة أصحاب الارادة الصلبة على كل المستويات”.

وقال: ” ولدت فكرة المهرجان لدمج احلام اصحاب ذوي الارادة الصلبة لتسليط الضوء عليهم وعلى شغفهم وإرادتهم الصلبة. وهذا المهرجان ليس فقط لتكريم ذوي الاعاقة، بل لتكريم اشخاص تحدوا الحياة في ظروف صعبة وناضلوا لتحقيق طموحاتهم. كل هؤلاء الاشخاص هم مبدعون وقد قدموا اضافات الى المجتمع، ولهم حقوق كغيرهم من المواطنين من دون اقصاء او تهميش”.

وأكد سعد أن “الشراكة مع كاريتاس مستمرة، وستذهب أبعد من هذا المشروع، إذ سيكون لنا برنامج خاص يحمل إسم “كأس الفنون” ويشكل فرصة لإبراز مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإرادة الصلبة”.

عبود

من جهته، رحب الأب عبود بالحضور، وقال: “أتكلم باسم كاريتاس، أي باسم المحبة، والمحبة هي الله. الله أعطانا المحبة التي بها تتحقق العجائب. بتهوفن وأينشتاين وغيرهم، لا يتذكر الناس اعاقاتهم، بل ابداعهم، لأن الاعاقة لم تقف حاجزا بينهم وبين أحلامهم، الانسان الضعيف هو انسان يجهل مواطن القوة فيه، ومن هذا المنطلق أتى مهرجان “IDAFA” ليضيء على قدرات أصحاب الهمم، ولأن الجمرة اذا اشتعلت وحدها تنطفئ، كان هذا التعاون والدعم من كاريتاس لهذا المشروع، لنقوم بدورنا بأن نكون عيني الرب ويديه في هذا المجتمع فيتمجد اسم الله.”

حجار

ثم تحدث الوزير حجار، فاعتبر أن “مهرجان IDAFA يشكل فكرة رائدة في عالم التضامن الانساني والنظر لذوي الارادة الصلبة على أنهم قيمة اضافية لمجتمعنا منهم نستقي سر المثابرة والتضحية التي تتكلل بالنجاح والابداع، لهم منا كل الاستحقاق والمحبة والتقدير، لأنهم يساهمون كما نحن في بناء مجتمع متقدم، صحيح أن كل واحد منهم يعاني معاناة خاصة ولكن قلبه يحلّ مكان النقص ويعوضه، فينطلق بقوة وعزم، فارادتهم كانت الكفيلة بتكسير القيود لأنها نقلتهم من موقع الضعف الى موقع التميز حيث لا حدود لطموحهم، لأنهم يرفضون الهزيمة ونظرات الشفقة، من هنا نتفق جميعا على أن الاعاقة بحد ذاتها لا تقيد الحياة في من أحبها، فحذار أن نحوّل مجتمعنا الى مجتمع معيق.”

أضاف حجار: “من هنا كان الشكر والامتنان لصاحب الفكرة العملاقة المخرج والاعلامي سام سعد صاحب النخوة والإرادة حاملا لواء النجاح، واضعا نصب عينيه رأس القمة، فلك ايها العزيز سام نمد يد العون، ونؤكد التعاون القائم وسبل تطويره، ونثمن فيكم الحس الوطني الإنساني الذي أوصلكم لتقدير من هم الأولى بالتقدير في مجتمعنا ، كما أشكر رابطة كاريتاس التي لاقت سعد في منتصف الطريق لانجاز المشروع، وفي هذه المناسبة أعلن عن بروتوكول تعاون بين الوزارة ورابطة كاريتاس وجمعية أيادينا لمساعدة أصحاب الارادة الصلبة على تحقيق أحلامهم لأن لهم علينا كل الحقوق كغيرهم من الناس”.

يذكر أن مهرجان IDAFA سيقام في كازينو لبنان صالة السفراء في السابع والعشرين من الشهر الجاري.