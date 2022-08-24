الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجار: هذا الأمر غير مقبول

منذ 38 دقيقة
هيكتور حجار

هيكتور حجار

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، في بيان، “بعد علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لمشروع القاسمية، من دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد بأن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل إنتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطرا على البيئة ويعرض النازحين السوريين لمخاطر الفيضانات وإحتمال الإخلاء.

كما نذكر الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأن يتعلق بالنازحين علما أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة السيادية من أجل لبنان
    الجبهة السيادية من أجل لبنان: على الكتل المناهضة لسلاح الحزب أن تكون جاهزة
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    ريشارد قيومجيان
    قيومجيان: لا إمكانية لوجود دولة مع دويلة مسلحة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال