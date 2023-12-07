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حجار يحذّر من تبعات خطيرة لأي خلل في تأمين دعم الأسر الأكثر فقراً

منذ 5 دقائق
هيكتور حجار

هيكتور حجار

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ترأس وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار، على مدى ساعتين، اجتماع اللجنة التسييرية الدوري للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الإجتماعية، بحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان وفريق عمله، مستشار رئيس الحكومة الدكتور سمير ضاهر، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا والفريق الاستشاري لبرامج المساعدات الاجتماعية في الوزارة.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لحجار أن “الاجتماع عرض أبرز التطورات التقنية المتعلقة بالبرنامج، إضافة إلى الاتفاق على خارطة طريق لدمج برنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا لتنظيم موضوع المساعدات الاجتماعية، التي تستهدف الأسر اللبنانية الأكثر فقرا”.

وقال: “خلال المداخلات، أوضح عدد من ممثلي الدول المانحة بصراحة مواجهتهم صعوبات تحد من الاستمرار في تمويل البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، مع العلم بأن الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يشل البلد، إضافة إلى استمرار تأثيرات أزمة النزوح السوري”.

وبدوره، أوضح حجار أن “أي خلل في تأمين الدعم لبرامج المساعدات الاجتماعية ستكون له تبعات خطيرة وسيسبب باهتزاز الاستقرار الاجتماعي للبنانيين”.

ودعا الأطراف الأساسيين إلى “تحديد اجتماعٍ طارىء قبل يوم الثلثاء المقبل لإيجاد حل لهذه المشكلة”.

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