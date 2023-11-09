حجار يطّلع على خطط استجابة المنظمات الأمميّة لحاجات نازحي الجنوب

دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار إلى اجتماع موسّع لممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، حيث لخّص آلية تدخل الوزارة من ضمن خطة الطوارىء في القطاعات الخمس المولجة إليها وهي: الإيواء، الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، المساعدة الأساسية والاستقرار الاجتماعي.

حجار أشار إلى المساعدات التي يتم إرسالها إلى مختلف أقضية الجنوب، رغم الإمكانيات الضئيلة، لدعم اللبنانيين النازحين من جراء العدوان الإسرائيلي.

واستمع حجار إلى الخطط التي وضعتها منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان للاستجابة الإنسانية لحاجات النازحين، حيث أجمع المجتمعون على وجود عائق أساسي لتنفيذ الخطط، وهو الشح في التمويل.

وفي نهاية الاجتماع، اقترح حجار إنشاء خليتي عمل، واحدة للتنسيق محليًا بين الوزارات والمنظمات الدولية بالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث، وخلية ثانية تعمل على مناصرة لبنان في الخارج للتصدي لكل الأزمات التي يمر بها بهدف تأمين الموارد المالية.

كما اتفق المجتمعون على استمرار التواصل والتنسيق بشكل يومي، بهدف الاستجابة الطارئة للحاجات الأساسية وبلورة الحلول لبعض المشاكل الأساسية.