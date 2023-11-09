الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجار يطّلع على خطط استجابة المنظمات الأمميّة لحاجات نازحي الجنوب

منذ 6 دقائق
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

A A A
طباعة المقال

دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار إلى اجتماع موسّع لممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، حيث لخّص آلية تدخل الوزارة من ضمن خطة الطوارىء في القطاعات الخمس المولجة إليها وهي: الإيواء، الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، المساعدة الأساسية والاستقرار الاجتماعي.

حجار أشار إلى المساعدات التي يتم إرسالها إلى مختلف أقضية الجنوب، رغم الإمكانيات الضئيلة، لدعم اللبنانيين النازحين من جراء العدوان الإسرائيلي.

واستمع حجار إلى الخطط التي وضعتها منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان للاستجابة الإنسانية لحاجات النازحين، حيث أجمع المجتمعون على وجود عائق أساسي لتنفيذ الخطط، وهو الشح في التمويل.

وفي نهاية الاجتماع، اقترح حجار إنشاء خليتي عمل، واحدة للتنسيق محليًا بين الوزارات والمنظمات الدولية بالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث، وخلية ثانية تعمل على مناصرة لبنان في الخارج للتصدي لكل الأزمات التي يمر بها بهدف تأمين الموارد المالية.

كما اتفق المجتمعون على استمرار التواصل والتنسيق بشكل يومي، بهدف الاستجابة الطارئة للحاجات الأساسية وبلورة الحلول لبعض المشاكل الأساسية.

    المزيد من أخبار لبنان

    ديفيد ساترفيلد
    ساترفيلد: على إيران وحزب الله وقف الاستفزازات.. ولا مؤشرات على توسّع الصراع
    الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
    "التمويل ضروريّ".. الأونروا تُحذّر من "نزوح جماعي محتمل" في لبنان
    قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان
    قصفٌ واستطلاع وقنابل مضيئة.. كيف يبدو المشهد الجنوبيّ مساء؟

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي