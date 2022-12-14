الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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حجار يكشف موعد المساعدات للطلاب وأهلهم المستفيدين من برنامج "أمان"

منذ 7 دقائق
اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع الجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية

اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع الجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية

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رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية المشرفة على أعمال المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي وللاستجابة لجائحة كوفيد-19 وللأزمة الاقتصادية في لبنان قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

واطّلع الرئيس ميقاتي على سير العمل في برنامج “امان” وعدد المستفيدين والدفعات الشهرية وتقييم المرحلة قبل الانتقال الى مرحلة جديدة، مثنيا مع الفريق العامل على البرنامج وشفافيته ومهنيته، وتمنى علينا استكمال العمل للوصول الى 150 الف مستفيد، حيث بلغ حاليا عددهم 76 الف مستفيدا.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد الاجتماع أنه ابتداء من هذا الشهر ستبدأ المساعدات والدعم للطلاب واهلهم الذين يستفيدون من برنامج “امان” وهم في حدود 48 الف طالب في المرحلة الاولى من التسجيل، آملا أن تتوافر لهم في المرحلة الثانية النقل وفي المرحلة الثالثة القرطاسية على مدى تسعة أشهر.

وشارك في الاجتماع وزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الداخلية والبلديات سام مولوي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصحة العامة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشارا الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

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