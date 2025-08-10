حجازي: نرفض التطاول على مقام رئاسة الجمهورية والحكومة وليأخذ القانون مجراه

شجب مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، التطاول على مقام رئاسة الجمهورية والحكومة شخصا وسلطة، معتبرا أن “ما تقوم به السلطة اللبنانية إنما هو تنفيذ لاتفاق الطائف وخطاب القسم وتطبيق البيان الوزاري، وهو الذي وافق عليه الجميع دونما استثناء”.

وثمن “الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والذي يقتضي بناء دولة على أسس سليمة تحفظ أمن الوطن واستقراره ووحدة القرار للدولة سلما وحربا، وهذا يعني حصرية السلاح بيد الدولة فقط، وخاصة أن هنالك قرارات دولية وافق الجميع على تنفيذها بعد حرب شنت على لبنان ودمرت قرى بأكملها بسبب قيام البعض برهن الوطن للخارج والحلول مكان الدولة اللبنانية”.

وطالب حجازي الأجهزة الأمنية ب”عدم السماح بمن يخل بالأمن ويقطع الطرق على الناس”، منددا ب”قيام البعض بنشر صور مسيئة لرئيس الحكومة لأن في ذلك إساءة للوطن كله وعلى القضاء أن يأخذ مجراه تجاه أولئك”، محذرا من “محاولات البعض التسلح خارج نطاق الدولة واستخدام الوطن ممرا لمخططات الخارج عليه”.

وقال حجازي: “يجب العمل مع المجتمع الدولي لانسحاب العدو الصهيوني من لبنان، حمى الله لبنان من كيد الكائدين”.