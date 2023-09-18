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"حجر في مياه راكدة".. حلول بيروت تمرّ عبر واشنطن وطهران!

منذ 5 دقائق
علم لبنان

علم لبنان

الأنباء
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رأت مصادر مواكبة لجولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوضع السياسي القائم، أن “زيارة لودريان أظهرت أنّ مواقف الأطراف السياسية على حالها لجهة الحوار، لكن قد يكون طرح الموفد الفرنسي لجهة الخيار الثالث عبارة عن رمي حجر في مياه راكدة، وهو ما قد يحرك الملف لكن ببطء، إلا أنّ المعنى الفعلي لهذا الطرح هو تراجع فرنسا عن تموضعها السابق.”

وفي سياق الحراك الدولي وتعليقًا على زيارة الموفد القطري المحتملة، أملت المصادر أن يحدث ذلك خرقًا، لكنها عادت وأشارت لصحيفة “الأنباء الإلكترونية” إلى أنّ الملف اللبناني مرتبط بشكل وثيق بواشنطن وطهران، والحلول الخارجية تكون من خلالهما.

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