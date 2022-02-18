حجم التداول على منصّة “صيرفة” اليوم

أعلن مصرف لبنان، في بيانٍ أنَّ “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم /60,000,000/$ ستون مليون دولار أميركي بمعدل 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف البيان، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” يوم أمس الخميس /60,000,000/$ ستون مليون دولار أميركي بمعدل 20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.