السبت 18 رجب 1443 ﻫ - 19 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجم التداول على منصّة “صيرفة” اليوم

منذ 12 ساعة

دولار

A A A
طباعة المقال

أعلن مصرف لبنان، في بيانٍ أنَّ “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم /60,000,000/$ ستون مليون دولار أميركي بمعدل 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف البيان، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” يوم أمس الخميس /60,000,000/$ ستون مليون دولار أميركي بمعدل 20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

    المزيد من أخبار لبنان

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: رفيق الحريري أكبر من إرهابكم وحقدكم وتجريحكم المتعمّد
    رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل شمعون
    كميل شمعون: نحن مع كل السياديين ضد السياسة الايرانية في لبنان
    البقاع الشمالي
    مختارو البقاع الشمالي:خبرُ الاشتباك مع الجيش كاذب وعار من الصحة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    شقة بـ«نصف مليون دولار» تثير سجالًا ناريًا بين جوزيف بو فاضل وناشطة عونية
    حشودات عسكرية روسية قرب أوكرانيا
    بالفيديو والصور: قصف روسي يطال روضة أطفال في أوكرانيا
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يرد على إعلان منح عقد لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت