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حجم الدمار في جنوب لبنان يتجاوز 2 مليار دولار!

منذ ساعتين
سيارة إسعاف مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على الهبارية جنوب لبنان

سيارة إسعاف مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على الهبارية جنوب لبنان

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أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن الأمم المتحدة تواجه أزمة مركبة في لبنان، مشيرًا إلى أن حجم الدمار في جنوب لبنان يتجاوز 2 مليار دولار.

وعن الحرب في غزة أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة عبر “الحدث” أن إعادة إعمار غزة يحتاج لـ 50 مليار دولار وسنوات عديدة.

من جهته، قال الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن على حزب الله أن يقرر ما إذا كان لبنانيا أم إيرانيا أو سيدفع الثمن.

كما تابع أن لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو في الحدود الشمالية.

وكان غانتس قال الأسبوع الماضي، إن الجيش الإسرائيلي قادر على تدمير القدرات العسكرية لحزب الله “في غضون أيام”.

وأضاف غانتس في مؤتمر صحافي، أن “التحدي الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل هو إعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم حتى لو كان الثمن التصعيد”.

كما تابع وزير حكومة الحرب السابق أن “الثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيكون باهظا. نحن بحاجة إلى دعم مؤسساتنا. نحن بحاجة إلى الاستعداد لحوادث كبيرة، يجب أن نحاول تجنب ذلك”.

    المصدر :
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