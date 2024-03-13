عبود: حجوزات اللبنانيين واعدة خلال الأعياد

كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيانٍ له، أن “حجوزات اللبنانيين تظهر أنها واعدة خلال فترة الأعياد”، مشيراً الى أن “حركة قدوم اللبنانيين المغتربين خلال الأعياد ستكون من كل المناطق حول العالم لا سيما الخليج وأفريقيا، وحتى من أوروبا وأميركا وغيرها”.

وعن السياحة الواردة الى لبنان من غير اللبنانيين، أكد أنها “تقتصر على العرب القادمين من الاردن، العراق، ومصر”، كاشفاً عن أن “السياحة الأوروبية معدومة منذ 7 تشرين الأول 2023 حيث شهدنا آنذاك في القطاع إلغاءات للحجوزات التي لم تعاود ارتفاعها من جديد”.

ولفت عبود الى أنه “في حال جرى وقف إطلاق نار في غزة بشكل دائم، فإن الواقع السياحي سيحتاج لحوالي الشهر كي يسجل تحسناً ملحوظا”، متوقعاً أن “تكون الحركة السياحية أفضل مما كانت عليه في الصيف الماضي اذا لم تكن بالمستويات نفسها، في حال جرى وقف إطلاق نار “.

فقد أرخى الوضع الأمني المتوتر في جنوب لبنان بثقله على الداخل، وعمّق الأزمة الاقتصادية التي بدأت أواخر عام 2019، فحرب غزة التي امتدت إلى الجنوب أطاحت بالموسم السياحي الذي يتميز به لبنان خلال فترة الأعياد، الأمر الذي أدّى الى تراجع الحجوزات في الفنادق والمنتجعات ورحلات الطائرات.