الخميس 22 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجّار: البيان المشترك لوزيري خارجية سوريا والسعودية خطوة إيجابية

منذ 12 دقيقة
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

A A A
طباعة المقال

غرّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار عبر حسابه على “تويتر” كاتباً:

“بعد اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، صدر بيان مشترك عنهما شدّد على “أهمية تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية”. إن هذه الخطوة الإيجابية تتلاقى مع رؤيتنا السيادية لحل هذا الملف منذ سنوات، وسنتابع العمل للتوصل إلى تبني جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي هذا المسار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟
    طريق
    تدابير سير بهذا التاريخ في صيدا
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رفع حظر السفر عن حاكم مصرف لبنان

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الطقس الشتويّ البارد.. استعدّوا لارتفاع كبير في الحرارة!
    بطاقات التشريج
    أسعار جديدة لبطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
    ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ
    بعد الخسارة المذلة.. اشتباك ولكمات داخل غرفة الملابس لـ"بايرن ميونيخ"!