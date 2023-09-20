حجّار تابع مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي مشاريع الوزارة

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة في لبنان السفيرة ساندرا دو وال بحضور فريق عمله.

وعرض حجّار خلال اللقاء المشاريع التي تنفّذها الوزارة بتمويل من الاتحاد الأوروبي مثل السجلّ الاجتماعي الموحّد والمشاريع التي تستهدف مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة من ناحية ترميمها وتزويدها بالطاقة الشمسيّة والمكننة وتقديم الخدمات بالإضافة إلى برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا وتوحيد برامج المساعدات الماليّة في الوزارة.

كما دار حديث حول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وأهميتها.

وشدد حجّار على “تناغم المشاريع التي تنفذها الوزارة مع الاستراتيجية”.

كما تطرّق حجّار خلال اللقاء الى موضوع النازحين السوريين وإتّفق مع دو وال على” التعمّق في الحديث عن هذا الملف خلال إجتماع آخر مخصّص له”، وفق مكتبه الاعلامي.