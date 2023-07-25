حداد وطني وعطلة رسميّة في ذكرى 4 آب

صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مبقاتي، مذكرة رقم 20/2023، قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

وجاء فيها: “استناداً الى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/7// 2021، تقفل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 4 آب 2023 في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكّس الاعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامناً مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم”.