حدة القصف ترتفع جنوباً.. و20 صاروخ غراد من "كتائب القسام - لبنان" على ثكنة شوميرا

أعلنت كتائب القسام في لبنان انها قصفت من جنوب لبنان “ثكنة شوميرا العسكرية” الإسرائيلية، في القاطع الغربي من الجليل الأعلى.

وجاء بيان كتائب القسام أن القصف تم بإطلاق بـ “20 صاروخ غراد؛ رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة”.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف مبنى يستخدمه ‏جنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية، كما أعلن الحزب قصف نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان؟

من ناحية أخرى، أغار الطيران الاسرائيلي على خراج بلدة السريرة في منطقة جزين في ما يسمى جبل ابو راشد.

كما شن، قرابة الواحدة من بعد ظهر اليوم، عدوانا جويا، مستهدفا بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -ارض، ثم شن عليها قرابة الواحدة والنصف من بعد الظهر غارة ثانية في اقل من ساعة، بصاروخين من نوع جو -ارض.

وشن الطيران الاسرائيلي ظهر اليوم غارة عنيفة على بلدة الناقورة.

كما طالت غارة إسرائيلية بلدة مجدل زون، وتعرض حي كركزان شمال بلدة ميس الجبل صباح اليوم لقصف مدفعي متقطع