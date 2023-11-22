حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة في بلدة بيت ياحون استهدفت مجموعة من كوادر حزب الله، فيما تحدثت مصادر على أنهم من فرقة الرضوان.

فيما أكدت مصادر مقربة من حزب الله نبأ استهداف عدد من كوادر حزب الله في بلدة بيت ياحون، وقد أدت الغارة إلى استشهاد كل من:

عباس محمد رعد “سراج” نجل النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، إضافة إلى خليل جواد شحيمي وهو قيادي كبير في فرقة الرضوان، وملاك حولا، وأبو حسين شقرا، ومحمد شري.

ونعى نجل أمين عام حزب الله “جواد نصرالله” نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عبر حسابه على “اكس”:

“ابو حسن ليث حيدريّ لا ينجب الا اسوداً كعباس.. يا صديق أخي ادري بان الشوق بلغ منتهاه.. هنيئاً هذا الارتقاء… حاج ابو حسن هنيئاً هذا الاصطفاء”

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه نفذ غارة على بنى تحتية تابعة لحزب الله قرابة الساعة العاشرة مساء، واستهداف مجموعتين عسكريتين.

في السياق، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن هجمات حزب الله “قد تؤدي إلى حرب في لبنان”.

وقال كوهين للمراسلين الأجانب: “لا يمكننا الاستمرار في تحمل هجمات حزب الله، الذي هو امتداد لإيران، وربما تؤدي إلى حرب في لبنان”.

وأضاف: “ليس لإسرائيل مصلحة في فتح جبهة أخرى، لكن لا يمكننا الاستمرار في التسامح مع مثل هذه الهجمات”.

مشيراً إلى إن مسؤولية المجتمع الدولي هي تنفيذ القرار 1701 برمته من أجل منع الحرب في لبنان”.