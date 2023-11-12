الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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حدّة اشتباكات الجنوب احتدمت ليلًا.. و"حزب الله" يُقيّد تحرّكات آليات الاحتلال

منذ 8 دقائق
جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)

جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)

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يُحلق الطيران الاستطلاعي المعادي منذ ساعات الفجر الأولى في سماء الجنوب، بعد أن كانت أطراف البلدات الحدوديّة وحتى بعيد منتصف الليل الفائت عرضة لغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والطائرات المسيرة والقصف المدفعي الذي استهدف أطراف البلدات من الناقورة وحتى محيط بلدة عيتا الشعب.

وكان يوم أمس هو الأعنف منذ اندلاع بدء المناوشات والقصف المتبادل على الحدود الجنوبية، والتي باتت غير خاضعة لأية قواعد بعد استهداف العدو أهداف مدنية بعيدة عن الحدود لأكثر من أربعين كيلومترًا .

يذكر أن العدو الإسرائيلي يستهدف ليلًا وأكثر ساعات النهار الآليات والسيارات المتحركة على الطرق قبالة الخط الأزرق على الحدود مع فلسطين المحتلة.

فيما ملأت القنابل المضيئة المعادية سماء القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليل الفائت، كما استمر في قصف الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بالقنابل الحارقة.

بالمقابل، فرض مقاتلو “حزب الله” قيودًا على تحركات آليات جيش العدو الإسرائيلي وجنوده في المنطقة الحدودية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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