حرائق بين بلدتي زوطر الشرقية ويحمر ومناشدة من اهالي تول والدوير

اندلعت حرائق عدة بين بلدتي زوطر الشرقية ويحمر بالقرب من نهر الليطاني. وعملت عناصر من الدفاع المدني على السيطرة عليها بعد تضييق رقعتها، بمشاركة البلديات التي استقدمت مياه الجرارات الزراعية للعمل على إخماد النيران التي أتت على مساحات تقارب ال500 دنم، كما أصيب أحد عناصر الدفاع المدني.

من جهة اخرة عمد مجهولون صباح اليوم إلى إضرام النيران بكميات كبيرة من النفايات المرمية على الطريق الذي يصل بلدة الدوير بمنطقة تول -الكفور عند محلة ريشوم، الامر الذي تسبب بتصاعد دخان حمل روائح كريهة اجتاحت المنازل القريبة وتسببت بحال من الاستياء لدى الاهالي.

وغطت سحب الدخان الكثيف الاحياء المحيطة بتجمع النفايات. واعاقت مرور السيارات وبخاصة أنها حملت روائح كريهة وحشرات.

وناشد الاهالي في تول والدوير بلديتي الدوير والكفور والجهات الرسمية والامنية المختصة وضع حد لهذه الكارثة البيئية والصحية التي تهدد صحة أولادهم وأطفالهم وسلامتهم، وبخاصة أن الكثيرين يعمدون من فترة الى رمي كميات كبيرة من النفايات على الطريق المذكورة والقريبة من منازلهم، وهناك كميات من نفايات الملاحم ومحال الدجاج ترمي بقايا العظام وغيره أيضا، الامر الذي يجعل المكان بؤرة للحشرات والكلاب الشاردة، لافتين الى أنه “وفي فترات زمنية يعمد البعض بشكل مقصود الى إشعال النيران بالنفايات لمنع تراكمها وللاستمرار باعتماد المنطقة مكب عشوائي قيد الطلب”.

ودعا الاهالي بلديتي الدوير والكفور – تول الى معاقبة من يرمي ومن يحرق النفايات ويتسبب بالاذى والضرر الصحي والييئي لهم.