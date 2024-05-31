حرارة مرتفعة وغبار.. إليكم تطورات طقس "الويك آند"

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية، ويستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين حيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار ونشاط في سرعة الرياح.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة، ولشهر حزيران في بيروت بين 22 و30 وفي زحلة بين 16 و32.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، مع تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية، ويستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا جنوب البلاد والتي تتخطى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بطبقات من الغبار.

– الحرارة على الساحل من 22 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 27 درجة، في الداخل من 14 إلى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة الصباحية والمسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,28.

– ساعة غروب الشمس: 19,43.