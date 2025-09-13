حرارة وأمطار.. أيلول "محتار"

يسيطر طقس صيفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة حيث يزيد الشعور بالحر كما يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم من دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها على الجبال وعلى الساحل. تتكاثف الغيوم مساءً ويتوقع تساقط أمطارمحلية خفيفة متفرقة خصوصاً على الجبال مع استمرار تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها على الساحل مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة متفرقة خصوصاً على الجبال. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية نهاراً متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين ٨ و٢٥ كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، يسوء مساءً على الجبال بسبب تكوّن الضباب الكثيف.

الرطوبة النسبية على الساحل بين ٦٥ و٨٥%

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA

أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٠

ساعة غروب الشمس: ١٨:٤٧.