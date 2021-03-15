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حراك المتعاقدين: أي إنسان عادي يدرك عجز الدولة عن دفع فلس واحد لزيادة الرواتب

15 - مارس - 2021
المدارس

المدارس

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توجه “حراك المتعاقدين” في بيان تلاه منسقه العام حمزة منصور، إلى أساتذة الملاك، بالقول: “نحن معكم ومع حقكم في زيادة رواتبكم، وهذا أمر لا نقاش فيه، لكن هل تقبلون بأن تكون محاولات زيادة رواتبكم على حساب نقصان وخسارة ساعات المتعاقدين؟ وعلى حساب خسارة مستقبل الطلاب التعليمي ومستقبل الشهادة الرسمية؟”.

وتوجه إلى أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي، متسائلا: “لماذا رابطة الأساسي والمهني لم توافق على مشاركتكم إضرابكم؟ لأنها لا تريد التسبب بالضرر للمتعاقدين والطلاب”، وقال: “أي إنسان عادي يدرك اليوم، وفي هذه الظروف، أن الدولة عاجزة عن تأمين ودفع فلس واحد لزيادة الرواتب، فكيف تدفع لكم تلك المبالغ الطائلة من الزيادات؟ وكيف ستدفع لغيركم من بقية القطاعات لأنها اذا أعطتكم ستعطيها”.

ودعا “كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي إلى مناصرة حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي بمعركتهم هذه”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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