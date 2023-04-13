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"حراك المتعاقدين": أي زيادة لرواتب القطاع العام يجب أن تطال القطاع التعليمي

منذ 13 ثانية
المدارس في لبنان

المدارس في لبنان

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أصدر “حراك المتعاقدين” بيانا دعا فيه “مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء ١٨نيسان إلى زيادة أجر الساعة لجميع المتعاقدين، بمرسوم وزاري كبديل عن قانون بقيمة 3 دولارات لكل ساعة وإقرار منصة صيرفة خاصة بالقطاع العام ينصف جميع العاملين به، سواء أكانوا متعاقدين أم ملاكا في السلك التعليمي، مع إقرار دفع فوري لبدل النقل بقيمة 5 ليترات بنزين عن الأشهر المنفذة حتى آخر العام الدراسي”.

وأشار إلى أن “أي زيادة لرواتب القطاع العام يجب أن تطال القطاع التعليمي”، وقال: “لن نقبل بغير ذلك، فمن ضمن القطاع التعليمي، هناك قطاع الأساتذة المتعاقدين الذين يحق لهم أن تطالهم زيادة أجر ساعة ومنصة صيرفة وبدل نقل”.

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