حراك المتعاقدين بحث في تحركات ما بعد تعليق الاضراب

عقد حراك المتعاقدين اجتماعا عبر تقنية “زوم” لدراسة وبلورة آخر التطورات الميدانية والسياسية والإعلامية بعد قرار تعليق الإضراب الذي صدر منذ أسبوع من كل وحدات الحراك على مختلف الوحدات اللبنانية.

الإجتماع الذي حضره أساتذة من مختلف المناطق ومن مختلف اللجان، جاء تمهيدا للتحرك المقبل أمام مقر إنعقاد جلسة مجلس النواب بعد تحديدها. وأيد المجتمعون الدعوة إلى التحرك ودعوا الأساتذة إلى الإستعداد للنزول إلى الشارع مجددا عند صدور تاريخ محدد للجلسة من أجل الضغط على المجلس النيابي من أجل إقرار القانون المعجل المكرر المقترح من قبل كتلة “الوفاء للمقاومة”.