حراك المتعاقدين دان تصريح غجر: يعيش في عالم بورجوازي

شجب حراك المتعاقدين في بيان، تصريح وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر “الذي دعا فيه، من دون خجل، الى رفع الدعم عن المحروقات، ساخرا من مواطنيه المعذبين عندما أطلق جملته التي قال فيها: من يملك المال يملأ خزان سيارته ومن لا يملك المال يفتش عن وسيلة أخرى”.

وقال: “يبدو أن هذا الوزير يعيش في عالم بورجوازي لا انساني ولا وطني، إذ تبين أنه يجهل أن معظم ابناء هذا الشعب غير قادرين على دفع 200 الف ليرة ثمنا لصفيحة بنزين واحدة، ويجهل ايضا ان تداعيات رفع الدعم لن تقتصر على من يشتري ومن لا يستطيع، بل على ذلك الارتفاع الجنوني الذي ستشهده معظم السلع الاستهلاكية الضرورية وغير الضرورية التي سيتضاعف سعرها عشرات الأضعاف بحجة ارتفاع صفيحة البنزين في ظل غياب الدولة، مما سيترك للتجار المحتكرين تسعيراتهم الشيطانية، أضف الى ذلك انه دعا المواطن الى اعتماد وسيلة أخرى وهو الذي يدرك غياب وسائل النقل في ظل دولة فاشلة”.

وختم مستغربا “لاواقعية هذا الوزير وكأنه يعيش على كوكب آخر أو كأنه يريد ان ينتقم ممن تبقى من هذا الشعب”.