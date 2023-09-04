الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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حراك المتعاقدين: لتأمين 55 مليون دولار كحوافز للمعلمين

منذ ساعة واحدة
حراك المتعاقدين

حراك المتعاقدين

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استغرب حراك المتعاقدين “صمت الحكومة والمجتمع التربوي والعائلة التربوية ووزارة المال عن مشاهدتها كيفية انطلاق العام الدراسي في التعليم الخاص بينما هو ضبابي وفي خبر كان في التعليم الرسمي”.

وطالب منسق الحراك حمزة منصور في بيان وزير المال بـ”التأمين الفوري لمبلغ 55 مليون دولار التي أقرتها الحكومة كحوافز للمعلمين، وذلك إن أرادوا انطلاقة عام دراسي”.

كما طالب وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بـ”الضغط على جميع المعنيين بالملف التربوي لحسم هذه القضية مع تأمين فوري لبقية الحوافز”.

كما طالب بـ”دفع متأخرات العام الماضي كافة”، وكذلك طالب الأحزاب ومكاتبها التربوية بـ”تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لتأمين حقوف جميع المعلمين قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل”.

وأكد “أن أي تأخر في إعلان انطلاقة العام الدراسي سيكون مؤامرة خبيثة لضرب هذا التعليم وطلابه وأساتذته”.

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