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حراك المتعاقدين: لوقف مسلسل الإضرابات من أجل مصلحة الطلّاب

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 1:22 مساءً
مقاعد دراسة

مقاعد دراسة

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طالب حراك المتعاقدين رابطة الثانوي “وقف مسلسل الإضرابات من أجل مصلحة الطلاب،حتى لا يقال يوما ما في تاريخ التربية إن الرابطة كانت من المساهمين في تدمير التعليم الرسمي، وبعد ذلك، نقف وإياكم في خندق واحد بالإعلام والتحركات الميدانية والتواصل اليومي مع النواب والوزراء من أجل تذليل كل صعاب حقوقكم قبل حقوقنا”.

وشدد الحراك في بيان على ضرورة “المجابهة بمسؤولية ووطنية وشجاعة راقية، تراعي مستوى رسالتنا، وعلى عدم السماح لبعض الحالمين الطامحين للزعامة بأخذ التعليم الرسمي إلى الجحيم لقاء رغبات دفينة عند البعض بالزعامة والقيادة”.

كما أشار الى “أنّنا كلنا نعيش الظلم والإجحاف سواء بفقدان قيمة الراتب أو أجر الساعة أو صعوبة العيش، في ظل تفلت أسعار السلع والدولار والمحروقات، وتآمر المصارف على الرواتب والمستحقات والحوافز، لكن الخطورة أن الاضرابات لن تنفع بإعادة الحياة لدولة نفقت وماتت”.

وزير التربية عباس الحلبي طال بدوره “بحسم تحديد كل ما له علاقة بمناهج الطلاب، وزيادة أجر أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، ودفع حوافز الأساتذة الذين لم يقبضوا إلى الآن أي حوافز.

كما حثّ على “التعجيل السريع بدفع حوافز شهري شباط وآذار، وقبول طلبنا بدفع شهر كانون ثاني، شهر الاضراب، لكل المعلمين وأساتذة المكننة وعمال النظافة في المدارس والثانوية، مع التعجيل بدفع مستحقات الدفعة الثانية للمتعاقدين ومستحقات المستعان بهم والمواد الاجرائية وصناديق المدارس”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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