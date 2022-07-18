الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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حراك المتعاقدين: مذكرة رابطة الثانوي لا تعنينا

منذ 3 دقائق
حراك المتعاقدين

حراك المتعاقدين

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أعلن حراك المتعاقدين في بيان، أن “المذكرة المطلبية التي قدمتها رابطة التعليم الثانوي لا تعني المتعاقدين، وإذا لم تعمد وزارة التربية كفريق متكامل على إنصاف المتعاقدين من خلال دفع مستحقاتهم على منصة 8000، كما القضاة، وإذا لم يدفع بدل النقل عن العام المنصرم قبل بدء العام الدراسي الجديد، فلن ندخل العام الدراسي، ولن تكون هناك بداية له”.

واعتبر أن “الأنانية تغلف رابطة الثانوي”، وقال: “إن الإضرابات لم تكن وسيلتنا لأنها مجحفة بحق طلابنا وضمائرنا التي تأبى قبض الرواتب والمستحقات من دون عمل، لكن للأسف وزارة التربية نفسها تدلع وتدلل روابط الاضراب، بينما تتجبر على المتعاقدين وتمنع عنهم حقوقهم المشروعة”.

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