"حراك المعلمين المتعاقدين": لإنصاف طلاب الجنوب

تمنى “حراك المعلمين المتعاقدين” على وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، إنصاف طلاب الجنوب.

وقال في بيان: “في اللقاء مع معالي وزير التربية، آثرنا وأولاً، وضع طلاب الجنوب، وقلنا إنهم لم يعيشوا فقط الفاقد التعليمي بل الفاقد النفسي، والفاقد الحضوري، غيابهم القسري عن المدرسة، وغياب المعلم الحاضر عبر “الاونلاينً” والغائب رسولاً. وافقنا معاليه في أن نسبة الأهداف والكفايات التي وصلتهم لا تتجاوز 60% من نسبة كفايات وأهداف زملائهم”.

وجدد الحراك مطالبته وزير التربية بأن “تكون الامتحانات الرسمية من المحاور الأولى مع إلغاء المحور الأخير في كل مادة أو في بعض المواد كالفلسفة وغيرها، ننصف طلاب الجنوب ومعهم طلاب لبنان. ونتمنى ذلك بأسرع وقت ممكن كي يتسنى لطلابنا الدرس وتعويض ما فاتهم”.