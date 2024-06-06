"حراك المعلمين المتعاقدين" يبارك للمتعاقدين النازحين من الجنوب دفع مستحقاتهم

أعلن حراك المعلمين المتعاقدين في بيان لمنسقه حمزة منصور أن “بعد متابعة شبه يومية وحثيثة من حراك المعلمين المتعاقدين لمطلب احتساب دفع حقوق ساعات المتعاقدين النازحين وبعد عدة لقاءات مع معالي وزير التربية ومدير التعليم الثانوي ورئيس المنطقة التربوية في الجنوب والعديد من النواب نذكر منهم عضو لجنة التربية الدكتور إيهاب حمادة، وبعد العديد من التحركات الميدانية ومن أهمها اعتصام صور، طلبت وزارة التربية ومنذ فترة من المناطق التربوية إرسال جداول ساعات المتعاقدين النازحين (أون لاين) عن أشهر تشرين أول وثاني وكانون أول وثاني وشباط وآذار (الساعات التي سجلت لبعض المتعاقدين الذين حضروا إلى مدارسهم أثناء الحرب) إلى المديريات، وبعد إرسالها، يجري الآن العمل على تدقيقها لدفعها مع الرواتب آخر شهر حزيران، كما علمنا من المسؤولين داخل الوزارة الذين تواصلنا معهم البارحة واليوم”.

وتوجه الى زملائه قائلا: “رفعنا إلى معالي وزير التربية في اللقاء الأخير معه ضرورة احتساب ساعات التعاقد عن الأشهر الأولى التي سبقت التعليم “أونلاين”، والتي لم تدرس بسبب الحرب، كما رفعنا مطلب إعطاء النازحين بدل نقل، بعد أن أوضحنا للوزير، أثناء اللقاء، وكان حاضرًا معنا مجموعة من المتعاقدين النازحين، أحقية تلك الحقوق، معللين ذلك بأن المتعاقد النازح هو الآخر يذهب من منزله إلى مدرسته ليدرس أونلاين، مما يعني استيفاء حقه ببدل النقل، صرنا نرى أن على الوزارة أن تطلب من المناطق التربوية والذين بدورهم يطلبون من المدارس، إعداد جداول بدل النقل لجميع المتعاقدين النازحين ومن ثم إرسالها إلى الوزارة”.

وختم: “إن حراك المتعاقدين إذ يشكر جميع الذين ساعدوه في هذه المعركة يؤكد استمراره في النضال حتى إحقاق جميع الحقوق”.