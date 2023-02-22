حراك بكركي.. ماذا أبلغ باسيل وجعجع والجميّل المطران بو نجم؟

لم ييأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد، فهو يريد بأي ثمن جمع الأفرقاء المسيحيين في محاولة لاحتواء الأزمة الرئاسية. وقد أوكل لهذه الغاية راعي أبرشية أنطلياس المارونية المارونية المطران طوني بو نجم، للقيام بجولة على القادة الموارنة وعدد من الأسماء المسيحية الأخرى.

أول لقاء لبو نجم جمعه مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي أبلغ المطران رفضه السير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية وبقائد الجيش جوزاف عون للرئاسة، واقترح أن يعمد كلّ فريق إلى طرح إسمين أو ثلاثة يبحث فيها ضمن لقاء في بكركي، وفق ما أفادت الـMTV.

وقال باسيل لـ “بو نجم”: واضح إنو الفريق الآخر بدو يتراجع عن إسم ميشال معوض خلينا نطرح سلة أسماء ونشوف!

من ناحيته، قال رئيس “حزب القوات” سمير جعجع، للمطران بو نجم الذي التقاه الثلاثاء، إنّ “القوات” لا تزال ترفض عقد لقاء في بكركي لمجرد الصورة، وعلمت الـ MTV أن جعجع قال لـ “بو نجم” إنّه يرفض انتخاب رئيس من فريق الثامن من آذار، ويرفض انتخاب رئيس “فك مشكل”، وهو مستعد للبحث في سلة أسماء تحت سقف بكركي ولكن شرط أن يكون لقاء بكركي تتويجاً للاتفاق على اسم واحد وليس على سلة أسماء.

أما رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميل، فالتقى بو نجم وأكد له أنه لا يمكن ألا يلبي دعوة البطريرك الراعي لأي لقاء قائلاً: “نحنا ما منتغنج ع سيدنا وع أي دعوة بتوصلنا منو”، وعلمت الـ MTV أن الجميل أبلغ بو نجم أنه يرفض أي رئيس يؤمن الغطاء لسلاح “حزب الله” ويرفض أيضاً رئيس “تقطيع مرحلة” لأن البلد لا يحتمل التسويف وتقطيع المراحل.

كذلك قال الجميل لـ “بو نجم” إنّ الأولوية لسيت للأسماء، بل لمهمة الرئيس المقبل: ما الذي سيفعله؟ ما هي مبادئه وثوابته؟ ودعا الجميل بو نجم إلى البحث أولاً في خريطة طريق الرئيس المقبل ومهامه، وهذا يسهل عندها اختيار الأسماء في المرحلة الثانية!

كذلك التقى بو نجم صباح الأربعاء، رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في بنشعي، وهو مرشح رئاسي طبيعي ولو غير معلن، لـ “حزب الله” وأمل.