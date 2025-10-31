حراك سياسي في عين التينة.. بري يواكب التطورات بلقاءات سياسية ودبلوماسية

شهد مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة حراكًا سياسيًا بارزًا، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة على الساحة اللبنانية.

كما التقى بري رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، حيث تم التداول في الملفات التشريعية الراهنة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل اللجنة.

وفي إطار اللقاءات الدبلوماسية، استقبل بري سفير جنوب أفريقيا في سوريا ولبنان أشرف يوسف سليمان، وتم خلال الاجتماع عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث التطورات العامة.